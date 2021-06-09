Профессор объяснила позицию Варшавы в связи с решением США по «Северному потоку — 2»

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, что Варшава разочарована решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

«Польша проявляет позицию обиженной стороны, дескать, очень много было сделано... Теперь США изменили своё отношение, договорились, видимо, с ведущими странами Европейского союза и прояснили свои отношения с Германией по вопросу «Северного потока — 2». В этом контексте такого тотального противодействия не будет. Я не думаю, что противодействие (со стороны США. — RT) в принципе закончится в связи с этими заявлениями, какие-то ограничения так или иначе будут, но они не будут носить тотальный характер», — пояснила Ерёмина.

По мнению специалиста, это делается для того, чтобы, с одной стороны, «сохранить лицо», а с другой — свои договорённости с более важными экономическими партнёрами, одним из которых является, например, Германия.

Она отметила, что Польша — страна, которая в любом случае «реализует волю США».

«Это страна, которая является страной — засланным казачком США внутри ЕС. Они всё равно будут реализовывать то, что им будет сказано... То, что они не меняют свою позицию по отношению к «Северному потоку — 2», — это для них очень важно, они показывают, что мы более проамериканские, чем сами американцы», — заключила эксперт.

Ранее Моравецкий заявил, что Варшава разочарована решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

Он также назвал ложными надежды США таким образом улучшить отношения с Европой.