Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

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У России нет сверхдержавных амбиций и желания навязать свои ценности и модели развития другим странам, заявил на международном форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций
  • РИА Новости

«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что России «давно понятно», что подобные действия «ни к чему хорошему не приводят».

Глава МИД России также выразил мнение, что представители Запада не готовы к честному диалогу с Москвой.

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