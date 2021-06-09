Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

У России нет сверхдержавных амбиций и желания навязать свои ценности и модели развития другим странам, заявил на международном форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что России «давно понятно», что подобные действия «ни к чему хорошему не приводят».

Глава МИД России также выразил мнение, что представители Запада не готовы к честному диалогу с Москвой.