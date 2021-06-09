Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций
- РИА Новости
«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку», — отметил он.
Лавров подчеркнул, что России «давно понятно», что подобные действия «ни к чему хорошему не приводят».
Глава МИД России также выразил мнение, что представители Запада не готовы к честному диалогу с Москвой.