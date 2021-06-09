В Гонконге рассмотрят перспективы создания цифровой валюты

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Финансовый регулятор Гонконга (HKMA) в течение года изучит перспективы создания цифровой валюты, информирует ТАСС.

«Сейчас подходящее время чтобы выяснить, нужен ли нам электронный гонконгский доллар», — цитирует агентство главу ведомства Эдди Юя.

Он отметил, что на данный момент жители Гонконга охотнее пользуются услугами цифровых банковских расчётов.

По его словам, специальная рабочая группа уже изучает техническую сторону задачи и нормативные вопросы, связанные с цифровой валютой.

В мае эксперт рассказал, почему действия китайских властей привели к обвалу на рынке криптовалют.

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