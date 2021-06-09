С задержанным в Японии помощником капитана «Амур» встретился адвокат
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«Адвокат приехал вчера и встретился с третьим помощником капитана «Амура», — передаёт РИА Новости слова генконсула.
7 июня помощника капитана траулера «Амур» арестовали в Японии после ЧП с судном.
Ранее сообщалось, что служба безопасности на море Японии в кратчайшие сроки проведёт разбирательство по ситуации с российским траулером «Амур».
В результате столкновения судов в конце мая погибли три японских моряка. Инцидент произошёл у побережья острова Хоккайдо.