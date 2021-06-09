С задержанным в Японии помощником капитана «Амур» встретился адвокат

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К третьему помощнику капитана российского судна «Амур», задержанному в Японии вследствие столкновения с японской шхуной, приехал адвокат. Об этом сообщает генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.
С задержанным в Японии помощником капитана «Амур» встретился адвокат
  • Reuters

«Адвокат приехал вчера и встретился с третьим помощником капитана «Амура», — передаёт РИА Новости слова генконсула.

7 июня помощника капитана траулера «Амур» арестовали в Японии после ЧП с судном.

Ранее сообщалось, что служба безопасности на море Японии в кратчайшие сроки проведёт разбирательство по ситуации с российским траулером «Амур».

В результате столкновения судов в конце мая погибли три японских моряка. Инцидент произошёл у побережья острова Хоккайдо.

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