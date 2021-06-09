Байден заявил о распространении угрозы терроризма для США

Американский лидер Джо Байден заявил, что террористическая угроза для страны за 20 лет распространилась по всему миру.

«За последние 20 лет террористическая угроза Соединённым Штатам стала более рассредоточенной по всему миру», — говорится в письме Байдена, адресованном председателям комитетов американского Конгресса в связи с выводом американских войск из Афганистана.

Он заметил, что «больше нет смысла держать тысячи военнослужащих на территории Афганистана в качестве наиболее эффективной стратегии борьбы с терроризмом».

Ранее США исключили хуситов из списка террористических организаций.