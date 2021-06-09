Байден заявил о распространении угрозы терроризма для США

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Американский лидер Джо Байден заявил, что террористическая угроза для страны за 20 лет распространилась по всему миру.
Байден заявил о распространении угрозы терроризма для США
  • Reuters

«За последние 20 лет террористическая угроза Соединённым Штатам стала более рассредоточенной по всему миру», — говорится в письме Байдена, адресованном председателям комитетов американского Конгресса в связи с выводом американских войск из Афганистана.

Он заметил, что «больше нет смысла держать тысячи военнослужащих на территории Афганистана в качестве наиболее эффективной стратегии борьбы с терроризмом».

Ранее США исключили хуситов из списка террористических организаций.

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