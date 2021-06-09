Байден заявил о распространении угрозы терроризма для США
- Reuters
«За последние 20 лет террористическая угроза Соединённым Штатам стала более рассредоточенной по всему миру», — говорится в письме Байдена, адресованном председателям комитетов американского Конгресса в связи с выводом американских войск из Афганистана.
Он заметил, что «больше нет смысла держать тысячи военнослужащих на территории Афганистана в качестве наиболее эффективной стратегии борьбы с терроризмом».
Ранее США исключили хуситов из списка террористических организаций.