Председатель ОБСЕ сожалеет о решении России денонсировать ДОН

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сожалеет о решении России денонсировать Договор по открытому небу после того, как из соглашения вышли США.

«Сожалею, что Россия объявила о своём намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в договоре», — написала Линде в Twitter.

I regret that Russia has announced its intention to leave the #OpenSkiesTreaty. The OST plays an important role in confidence building and security in Europe. Sweden continues to encourage full compliance and as broad a participation in the Treaty as possible. — Ann Linde (@AnnLinde) June 8, 2021

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В МИД России назвали это грубой политической ошибкой.

В январе Москва объявила о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.