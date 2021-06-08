Председатель ОБСЕ сожалеет о решении России денонсировать ДОН

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Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сожалеет о решении России денонсировать Договор по открытому небу после того, как из соглашения вышли США.
Председатель ОБСЕ сожалеет о решении России денонсировать ДОН
  • Reuters

«Сожалею, что Россия объявила о своём намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в договоре», — написала Линде в Twitter.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В МИД России назвали это грубой политической ошибкой.

В январе Москва объявила о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

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