Американский провайдер Fastly сообщил о полном восстановлении работы

Американский провайдер облачных сервисов Fastly сообщил о полном восстановлении работы после возникшего сбоя.

«Fastly отмечает восстановление всех сервисов и решение проблемы с произошедшим инцидентом», — приводит ТАСС сообщение провайдера.

В Fastly также предупредили, что у некоторых пользователей всё ещё может наблюдаться увеличенное время загрузки данных.

Ранее сообщалось, что сайты ряда крупных СМИ перестали открываться при попытке зайти на них из некоторых европейских стран.

Отмечалось, что Fastly, глобальная сеть доставки онлайн-контента (CDN), сообщила о сбое во всей своей сети, что повлияло на сайты, которые используют её платформу.