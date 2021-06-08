Сайты ряда западных СМИ не открываются в некоторых странах Европы
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Об этом пишет РИА Новости.
В Лондоне не открылись страницы Financial Times, The Guardian, Independent и Evening Standard.
При попытке зайти туда выдаётся ошибка 503 или появляется надпись «Ошибка соединения».
Такая же ситуация с Financial Times, CNN, The Guardian в Берлине.
В Испании нет доступа к страницам Le Monde, Financial Times, The New York Times и телеканала CNN.
Как пишет Sky News, нет доступа к странице правительства Великобритании. При попытке зайти на сайт gov.uk появляется сообщение «503 Service Unavailable».
Отмечается, что также есть проблемы с сайтами Reddit, eBay и Twitch.
По данным издания, Fastly, глобальная сеть доставки онлайн-контента (CDN), сообщила о сбое во всей своей сети, что повлияло на сайты, которые используют её платформу.