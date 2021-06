Сайты ряда западных СМИ не открываются в некоторых странах Европы

Сайты ряда крупных СМИ перестали открываться при попытке зайти на них из некоторых европейских стран.

Об этом пишет РИА Новости.

В Лондоне не открылись страницы Financial Times, The Guardian, Independent и Evening Standard.

При попытке зайти туда выдаётся ошибка 503 или появляется надпись «Ошибка соединения».

Такая же ситуация с Financial Times, CNN, The Guardian в Берлине.

В Испании нет доступа к страницам Le Monde, Financial Times, The New York Times и телеканала CNN.

Как пишет Sky News, нет доступа к странице правительства Великобритании. При попытке зайти на сайт gov.uk появляется сообщение «503 Service Unavailable».

Отмечается, что также есть проблемы с сайтами Reddit, eBay и Twitch.

По данным издания, Fastly, глобальная сеть доставки онлайн-контента (CDN), сообщила о сбое во всей своей сети, что повлияло на сайты, которые используют её платформу.