В бундестаге прокомментировали слова Путина о транзите газа через Украину

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал слова президента России Владимира Путина о ситуации с продолжением транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счёт прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», — цитирует ТАСС Эрнста.

Он подчеркнул, что газопровод через Украину продолжает использоваться в соответствии с договором между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«За это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», — добавил политик.

Ранее Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума прокомментировал ситуацию с продолжением транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Он отметил, что в случае сохранения «нормальных отношений» Россия продолжала бы прокачивать значительную часть газа через Украину.

К тому же российский лидер, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить».