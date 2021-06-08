Эксперт оценил предложение Столтенберга возобновить встречи в Совете Россия — НАТО

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Профессор кафедры менеджмента РАНХиГС Роман Евстифеев прокомментировал предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возобновить встречи в рамках Совета Россия — НАТО.
Эксперт оценил предложение Столтенберга возобновить встречи в Совете Россия — НАТО
  • Reuters

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» Евстифеев отметил, что такая идея представляется интересной, «другое дело то, что за этим стоит».

«Не само предложение НАТО здесь интересно, а то, как оно строится и с каким контекстом. Его можно воспринимать амбивалентно. Его можно воспринимать как хорошее предложение, а можно — как избыточную реальность или нереальную вещь в условиях санкций. Это предложение может стать интересным и прорывным или стать одним из тех избыточных мечтаний, которых достаточно много было в истории», — объяснил Евстифеев.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с НАТО, подчеркнув при этом, что без участия военных экспертов он не имеет смысла.

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