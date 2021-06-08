Рябков отметил необходимость снять с паузы диалог с США по стратегической стабильности

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нельзя сохранять паузу в диалоге между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности ещё дольше.
Рябков отметил необходимость снять с паузы диалог с США по стратегической стабильности
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом сообщает ТАСС.

«На первом плане здесь я бы выделил, разумеется, тематику стратегической стабильности. Мы не можем дальше держать паузу в этой сфере. Нам нужно, наконец, двигаться структурированным, систематическим, регулярным образом в направлении лучшего понимания, что возможно, что невозможно», — сказал Рябков.

Российский дипломат отметил, что инициированное Вашингтоном разрушение Договора по открытому небу (ДОН) «не настраивает на оптимистический лад».

Ранее в МИД России назвали грубой политической ошибкой отказ Соединённых Штатов от возврата к Договору по открытому небу (ДОН).

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