Столтенберг подтвердил готовность НАТО к защите от России и Белоруссии
- Reuters
«НАТО — оборонительный альянс, но мы начеку и, разумеется, готовы в чрезвычайной ситуации защищать любого своего члена от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы», — заявил он в интервью газете La Repubblica.
В качестве основных угроз и вызовов для НАТО Столтенберг назвал укрепление сотрудничества России и Китая на политическом и военном уровнях, а также терроризм и кибератаки.
Ранее Столтенберг выразил обеспокоенность тесным сотрудничеством между Россией и Белоруссией.
8 июня Столтенберг и президент США Джо Байден в рамках переговоров в Вашингтоне обсудили стратегию поведения в отношении России.