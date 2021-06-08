Столтенберг подтвердил готовность НАТО к защите от России и Белоруссии

НАТО готово защищать своих союзников от возможных «угроз» со стороны России и Белоруссии, заверил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО — оборонительный альянс, но мы начеку и, разумеется, готовы в чрезвычайной ситуации защищать любого своего члена от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы», — заявил он в интервью газете La Repubblica.

В качестве основных угроз и вызовов для НАТО Столтенберг назвал укрепление сотрудничества России и Китая на политическом и военном уровнях, а также терроризм и кибератаки.

Ранее Столтенберг выразил обеспокоенность тесным сотрудничеством между Россией и Белоруссией.

8 июня Столтенберг и президент США Джо Байден в рамках переговоров в Вашингтоне обсудили стратегию поведения в отношении России.