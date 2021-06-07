В НАТО заявили о важности диалога с Россией

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня будет откровенной, на ней будет вестись поиск путей взаимодействия, важно продолжать диалог с Россией.

«Важно, чтобы продолжался диалог с Россией по стратегическому контролю, по ядерному противостоянию, по изменениям климата. Очень важно, что будет встреча. Она будет откровенной, но одновременно будет поиск путей взаимодействия с Россией более конструктивно, если они будут готовы», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, «Байден будет говорить очень откровенно, называя дестабилизирующими агрессивные действия России в разных географических и других площадках абсолютно откровенно».

Также Джоанэ заявил, что позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на саммите НАТО 14 июня, однако по вопросу её членства в альянсе консенсуса ещё нет.