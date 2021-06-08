В МИД заявили, что Украина будет обсуждаться на саммите России и США

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Российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден затронут тему Украины во время встречи в Женеве 16 июня, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД заявили, что Украина будет обсуждаться на саммите России и США
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает РИА Новости.

7 июня Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с Путиным в Женеве.

Ранее портал Axios сообщил, что в администрации Байдена передумали приглашать Зеленского на встречу в Вашингтон до встречи с Путиным в Женеве.

Зеленский сравнил отказ Байдена от санкций против компании Nord Stream 2 AG с игрой американского баскетболиста Майкла Джордана.

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