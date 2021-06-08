В МИД заявили, что Украина будет обсуждаться на саммите России и США
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Об этом сообщает РИА Новости.
7 июня Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с Путиным в Женеве.
Ранее портал Axios сообщил, что в администрации Байдена передумали приглашать Зеленского на встречу в Вашингтон до встречи с Путиным в Женеве.
Зеленский сравнил отказ Байдена от санкций против компании Nord Stream 2 AG с игрой американского баскетболиста Майкла Джордана.