Зеленский сравнил Байдена с Майклом Джорданом

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios сравнил отказ президента США Джо Байдена от санкций против компании Nord Stream 2 AG с игрой американского баскетболиста Майкла Джордана.

«Это мне напоминает игру Майкла Джордана. Он часто искушал оппонента, изображая слабость, делал различные трюки, чтобы заставить соперника расслабиться. А в нужный момент Джордан кардинально менял тактику и одерживал победу в последнюю минуту», — приводит УНИАН слова Зеленского.

Так он объяснил своё видение того, почему Байден отменил санкции в отношении «Северного потока — 2».

Зеленский отметил, что Джордан — его любимый игрок в баскетбол, и выразил надежду, что «Байден — Джордан в политике».

«Я думаю, что он ещё не забросил в сетку свой последний трёхочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это всё — часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и США, в чём я уверен. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличная возможность взять верх над США», — добавил он.

Ранее портал Axios сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена передумали приглашать украинского президента Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон, которая могла бы состояться до встречи Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве.