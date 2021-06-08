В Эквадоре заявили о намерении развивать отношения с Россией

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Эквадор намерен развивать на всех уровнях двусторонние отношения с Россией. Об этом заявил координатор эквадорского МИД по вопросам вакцин и бывший посол страны в Москве Хулио Прадо Эспиноса.
В Эквадоре заявили о намерении развивать отношения с Россией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Идея, которую высказали и министр иностранных дел, и министр производства, торговли и инвестиций, как и сам президент Гильермо Лассо, заключается в том, что они хотят возобновления двусторонних отношений с Россией на всех уровнях и во всех возможных сферах», — приводит РИА Новости его слова.

Дипломат отметил, что предыдущая администрация Эквадора не развивала отношения с российской стороной.

«Улучшение отношений с Россией жизненно важно для Эквадора, это цель правительства», — заявил Эспиноса.

В мае Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

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