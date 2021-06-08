В США заявили об изъятии $2,3 млн у хакерской группы DarkSide

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Федеральное бюро расследований сообщило, что США смогли изъять $2,3 млн у хакерской группировки DarkSide в криптовалюте, которые, как предполагается, ранее были заплачены в качестве выкупа при атаке на компанию Colonial Pipeline.
В США заявили об изъятии $2,3 млн у хакерской группы DarkSide
  • Reuters

«Министерство юстиции изъяло $2,3 млн в криптовалюте, которая была заплачена вымогателям», — говорится в сообщении в Twitter.

В ведомстве предполагают, что средства могут быть частью выкупа, который был передан хакерам из DarkSide при атаке на Colonial Pipeline в мае.

Ранее стало известно, что генеральный директор атакованного хакерами оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline Джозеф Блаунт сообщил, что компания заплатила хакерской группировке выкуп в размере $4,4 млн.

Хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline. 13 мая компания сообщила о полном восстановлении поставок топлива на Восточном побережье США.

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