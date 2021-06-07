США заявят союзникам по НАТО о важности распределения расходов

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявит союзникам по НАТО о важности делить расходы, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Не только обязательство о 2% (ВВП. — RT), которое союзники по НАТО взяли на себя в 2014 году на саммите в Уэльсе, но и необходимость для союзников вносить не только деньги, но и вклад в учения и операции, которые проводит НАТО», — приводит РИА Новости сообщение Салливана на тему важности распределения расходов.

В 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП.

Ранее стало известно, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году.