МИД Франции призвал продолжать активную работу в нормандском формате
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление французский министр сделал по итогам телефонных переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом.
«Жан-Ив Ле Дриан также подчеркнул важность продолжения усилий в рамках нормандского формата, чтобы прийти к мирному решению конфликта на Украине и обеспечить полное выполнение Минских соглашений», — цитирует заявление французского МИД агентство.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко оценил возможность участия российской стороны в контактах в нормандском формате.