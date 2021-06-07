МИД Франции призвал продолжать активную работу в нормандском формате

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал продолжать активную работу в нормандском формате.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление французский министр сделал по итогам телефонных переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом.

«Жан-Ив Ле Дриан также подчеркнул важность продолжения усилий в рамках нормандского формата, чтобы прийти к мирному решению конфликта на Украине и обеспечить полное выполнение Минских соглашений», — цитирует заявление французского МИД агентство.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко оценил возможность участия российской стороны в контактах в нормандском формате.