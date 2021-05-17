В МИД России оценили возможность контактов в нормандском формате

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Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко оценил возможность участия российской стороны в контактах в нормандском формате.
В МИД России оценили возможность контактов в нормандском формате
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Он прокомментировал призыв Киева провести встречу советников и глав МИД стран «нормандской четвёрки».

«Если нам будет предложена значимая повестка дня и будут видны какие-то очертания возможных договорённостей, мы готовы, естественно, к таким контактам», — цитирует ТАСС Руденко.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что отправил письмо коллегам по нормандскому формату с предложением срочно провести встречу с участием политических советников и глав МИД Украины, России, Франции и Германии.

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