В МИД России оценили возможность контактов в нормандском формате

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко оценил возможность участия российской стороны в контактах в нормандском формате.

Он прокомментировал призыв Киева провести встречу советников и глав МИД стран «нормандской четвёрки».

«Если нам будет предложена значимая повестка дня и будут видны какие-то очертания возможных договорённостей, мы готовы, естественно, к таким контактам», — цитирует ТАСС Руденко.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что отправил письмо коллегам по нормандскому формату с предложением срочно провести встречу с участием политических советников и глав МИД Украины, России, Франции и Германии.