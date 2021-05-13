В Киеве призвали срочно созвать встречу глав МИД нормандского формата
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Об этом он сказал на встрече с послами «Большой семёрки», Швеции и Евросоюза.
«Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырёх стран», — приводит его слова пресс-служба.
Ермак также попросил рассмотреть возможность совместного обращения стран G7 к России с призывом поддержать проведение нормандского саммита.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата, а также призвал к расширению «нормандской группы».
По его словам, необходимо создать параллельный формат с «очень серьёзными, мощными игроками».