В Киеве призвали срочно созвать встречу глав МИД нормандского формата

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что отправил письмо коллегам по нормандскому формату с предложением срочно провести встречу с участием политических советников и глав МИД Украины, России, Франции и Германии.
В Киеве призвали срочно созвать встречу глав МИД нормандского формата
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Об этом он сказал на встрече с послами «Большой семёрки», Швеции и Евросоюза.

«Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырёх стран», — приводит его слова пресс-служба.

Ермак также попросил рассмотреть возможность совместного обращения стран G7 к России с призывом поддержать проведение нормандского саммита.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата, а также призвал к расширению «нормандской группы».

По его словам, необходимо создать параллельный формат с «очень серьёзными, мощными игроками».

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