Американский генерал рассказал о выводе войск США из Афганистана

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Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи рассказал о выводе американских войск из Афганистана.
Американский генерал рассказал о выводе войск США из Афганистана
  • Reuters

«Мы примерно на полпути, идём комфортным для нас темпом, все идёт очень гладко... Мы намереваемся по-прежнему преследовать «Аль-Каиду»* и «Исламское государство»** с более широких горизонтов… Мы работаем с друзьями и партнёрами в регионе, чтобы выстроить подобный потенциал в будущем», — цитирует РИА Новости Маккензи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ведомстве не считают, что после вывода американских сил из Афганистана ситуация с безопасностью в стране мгновенно ухудшится.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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