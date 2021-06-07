Американский генерал рассказал о выводе войск США из Афганистана

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи рассказал о выводе американских войск из Афганистана.

«Мы примерно на полпути, идём комфортным для нас темпом, все идёт очень гладко... Мы намереваемся по-прежнему преследовать «Аль-Каиду»* и «Исламское государство»** с более широких горизонтов… Мы работаем с друзьями и партнёрами в регионе, чтобы выстроить подобный потенциал в будущем», — цитирует РИА Новости Маккензи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ведомстве не считают, что после вывода американских сил из Афганистана ситуация с безопасностью в стране мгновенно ухудшится.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.