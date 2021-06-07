Госдеп дал прогноз по ситуации в Афганистане после ухода военных США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ведомстве не считают, что после вывода американских сил из Афганистана ситуация с безопасностью в стране мгновенно ухудшится.
Госдеп дал прогноз по ситуации в Афганистане после ухода военных США
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Об этом он заявил, выступая перед членами конгресса США.

«Фактически мы не уходим — мы остаёмся. Наше посольство остаётся, наши программы остаются. Мы предпринимаем шаги для того, чтобы наши партнёры также остались там. Что бы ни произошло в Афганистане, если ситуация в сфере безопасности там значительно ухудшится (а это может произойти, как мы обсуждали прежде), я не думаю, что это произойдёт за несколько дней», — цитирует его РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви заявил, что в военном ведомстве не считают, что Афганистан перейдёт под контроль движения «Талибан»* после ухода американских военных из страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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