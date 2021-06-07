В Кремле рассказали о переговорах Путина с председателем ЕС

В Кремле рассказали о телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Отмечается, что рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем.

«Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнёрами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным. Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов», — говорится в сообщении.

В Кремле рассказали, что «затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата «Спутник V», и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений».

Также сообщается, что «обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учётом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

«Среди приоритетных задач обозначены разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)», — заявили в Кремле.

«В связи с принятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства. При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский комплекс мер 2015 года остаётся безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Мишель «высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса и поддержку сформированным органам власти на переходный период».

Ранее Мишель сообщил о телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого обсуждалась борьба с пандемией коронавирусной инфекции и доступность вакцин против COVID-19.