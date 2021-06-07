В Индии обнаружили более 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки

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По данным индийского Минздрава, за сутки в стране было зафиксировано 100 636 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Индии обнаружили более 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает The Times of India.

Представители ведомства отмечают, что это самый низкий суточный показатель в Индии за последние два месяца. 

Общее число инфицированных за весь период пандемии в Индии — 28 909 975. Количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции возросло и достигло 339 186.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, характеризуя ранее ситуацию с пандемией в стране, назвал её «коронавирусным штормом». По его словам, после успешной борьбы медиков с первой волной инфекции «этот шторм потряс нацию».

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