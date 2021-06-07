Tesla отказывается от выпуска модели электромобиля Model S Plaid Plus

Короткая ссылка
Американский предприниматель, основатель компании Tesla Илон Маск заявил об отказе выпускать модель электромобиля Model S Plaid Plus. Об этом он сообщил в своём Twitter.
Tesla отказывается от выпуска модели электромобиля Model S Plaid Plus
  • Reuters

По словам бизнесмена, это решение объясняется отсутствием необходимости.

«Plaid+ отменена. (В ней. — RT) нет необходимости, поскольку Plaid точно так же хороша», — написал он.

В другом сообщении он отметил, что Model S Plaid — самое быстрое серийное авто из выпускавшихся когда-либо.

В связи с ростом потребления ископаемого топлива для майнинга криптовалюты ранее глава Tesla заявил, что компания приостанавливает возможность приобрести автомобили производства корпорации за биткоин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить