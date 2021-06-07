Tesla отказывается от выпуска модели электромобиля Model S Plaid Plus
- Reuters
По словам бизнесмена, это решение объясняется отсутствием необходимости.
«Plaid+ отменена. (В ней. — RT) нет необходимости, поскольку Plaid точно так же хороша», — написал он.
В другом сообщении он отметил, что Model S Plaid — самое быстрое серийное авто из выпускавшихся когда-либо.
В связи с ростом потребления ископаемого топлива для майнинга криптовалюты ранее глава Tesla заявил, что компания приостанавливает возможность приобрести автомобили производства корпорации за биткоин.