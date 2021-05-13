Tesla приостановила использование биткоина для покупки её машин

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Компания Tesla приостановила использование биткоина для покупки производимых ею машин. По словам главы компании Илона Маска, данное решение было принято в связи с ростом потребления ископаемого топлива для майнинга криптовалюты.
Tesla приостановила использование биткоина для покупки её машин
  • © REUTERS/Dado Ruvic

«Мы обеспокоены быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина... особенно угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в ходе торговой сессии стоимость биткоина снизилась на 15,29%, до $46,8 тыс.

Профессор, заслуженный экономист России доктор экономических наук Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.

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