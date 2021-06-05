Путин: США твёрдым шагом идут по пути Советского Союза

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Соединённые Штаты твёрдым шагом идут по пути Советского Союза, накапливая проблемы, с которыми в дальнейшем будет уже не справиться. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время общения с руководителями международных информагентств.
Путин: США твёрдым шагом идут по пути Советского Союза
  • globallookpress.com

«Я вам скажу, как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чём проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями — и мы решим проблемы», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что при этом количество проблем «нарастает и наступает момент, когда с ними уже не справиться».

«Соединённые Штаты уверенной поступью, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — добавил глава государства.

В июне 2020 года Владимир Путин выразил надежду, что фундаментальные основы американской демократии помогут Соединённым Штатам выйти из кризисов, которые происходят в стране. 

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