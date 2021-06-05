Кибератака на Colonial Pipeline стала возможна из-за утечки пароля
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
По словам Кармакала, хакеры завладели доступом к системе Colonial Pipeline благодаря виртуальной частной учётной записи, посредством которой сотрудники получали удалённый доступ к компьютерной сети компании.
Он подчеркнул, что во время атаки по учётной записи можно было подключиться к сети Colonial Pipeline.
Отмечается, что учётная запись, которая была заблокирована после атаки, не использовала многофакторную аутентификацию, считающуюся базовым принципом кибербезопасности.
Хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline. 13 мая компания сообщила о полном восстановлении поставок топлива на Восточном побережье США.