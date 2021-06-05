Кибератака на Colonial Pipeline стала возможна из-за утечки пароля

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Кибератака на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline могла стать результатом утечки единственного пароля, сообщил Чарльз Кармакал, старший вице-президент компании по кибербезопасности Mandiant.
Кибератака на Colonial Pipeline стала возможна из-за утечки пароля
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

По словам Кармакала, хакеры завладели доступом к системе Colonial Pipeline благодаря виртуальной частной учётной записи, посредством которой сотрудники получали удалённый доступ к компьютерной сети компании.

Он подчеркнул, что во время атаки по учётной записи можно было подключиться к сети Colonial Pipeline.

Отмечается, что учётная запись, которая была заблокирована после атаки, не использовала многофакторную аутентификацию, считающуюся базовым принципом кибербезопасности.

Хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline. 13 мая компания сообщила о полном восстановлении поставок топлива на Восточном побережье США.

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