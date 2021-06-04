В Европейской туристической комиссии оценили перспективы открытия новых направлений для россиян

Исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер оценил перспективы открытия новых направлений для россиян.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что есть надежда, что это может произойти летом 2021 года. Как отметил Сантандер, россияне играют существенную роль для туротрасли многих европейских стран, среди которых Греция, Италия, Испания, Чехия и Франция.

«После мрачного года мы наконец слышим позитивные новости о предстоящем летнем сезоне. Мы надеемся, что в ближайшее время Россия либо войдёт в пересмотренный «зелёный список», либо европейский регулятор ЕМА и ВОЗ одобрят вакцину «Спутник V», — сказал эксперт.

По его словам, для Европы Россия — второй по величине клиент по направлениям дальнего следования.

«При этом 74% российских туристов выбирают Европу как международное направление. Согласно исследованию ETC, в 2019 году в Европу из России прибыло 23,7 млн человек», — добавил Сантандер.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с полётами на курорты Египта.