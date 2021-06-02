В АТОР прокомментировали ситуацию с полётами на курорты Египта

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с полётами на курорты Египта.

«Согласно последнему решению оперштаба, количество рейсов на Каир увеличено на семь в неделю симметрично с каждой стороны. Это значит, что поток в Египет увеличится, потому что всё равно все едут на курорты через Каир», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, это не означает, что авиасообщение с курортами не откроется в ближайшее время.

Как отметила Ломидзе, решения принимаются в последний момент и могут оказаться неожиданными для участников индустрии и потребителей.

Ранее президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов в беседе с URA.RU рассказал о возможной альтернативе Турции.