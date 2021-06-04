В МИД Британии призвали привлечь к ответственности бравших интервью у Протасевича

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности людей, занимавшихся в Минске съёмками интервью с Романом Протасевичем,основателем Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским каналом.
В МИД Британии призвали привлечь к ответственности бравших интервью у Протасевича
  • Reuters

Об этом он написал в своём посте в Telegram.

«Тревожное интервью Протасевича прошлой ночью явно проходило под принуждением и под стражей. Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Белоруссии должно прекратиться. Те, кто участвовал в съёмке, принуждении и руководстве интервью, должны быть привлечены к ответственности», — отметил он.

Ранее Протасевич дал интервью ОНТ. Он, в частности, рассказал, что один из проектов группы Telegram-каналов NEXTA после выборов и протестов в Белоруссии планировалось перевести на российскую тематику.

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