В МИД Британии призвали привлечь к ответственности бравших интервью у Протасевича

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности людей, занимавшихся в Минске съёмками интервью с Романом Протасевичем,основателем Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским каналом.

Об этом он написал в своём посте в Telegram.

«Тревожное интервью Протасевича прошлой ночью явно проходило под принуждением и под стражей. Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Белоруссии должно прекратиться. Те, кто участвовал в съёмке, принуждении и руководстве интервью, должны быть привлечены к ответственности», — отметил он.

Ранее Протасевич дал интервью ОНТ. Он, в частности, рассказал, что один из проектов группы Telegram-каналов NEXTA после выборов и протестов в Белоруссии планировалось перевести на российскую тематику.