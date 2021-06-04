Песков оценил отношения России и США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и США.

«Мы не ожидаем каких-то прорывов, мы не ожидаем какого-то существенного продвижения. Сам факт первого контакта важен. Это очень важная встреча», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, «отношения находятся в кризисе двусторонние, поэтому президентам есть о чём поговорить».

Он добавил, что «такое количество проблем на повестке дня, что быстро их преодолеть вряд ли получится, да и есть ряд принципиальных вопросов, по которым имеются серьёзные разногласия».

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не строит иллюзий относительно итогов встречи президентов России и США, однако сам факт разговора двух лидеров важен. По его словам, Путин и Байден обменяются мнениями относительно угроз, которые каждая из сторон видит в региональном и глобальном контексте.