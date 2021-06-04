Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Facebook

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Еврокомиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении компании Facebook.
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Facebook
  • Reuters

«Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушает ли Facebook правила конкуренции ЕС, используя рекламные данные, полученные, в частности, от рекламодателей, для того чтобы конкурировать с ними на рынках, где Facebook активен», — говорится в заявлении ЕК.

Ранее стало известно, что мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.

Также сообщалось, что социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля.

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