Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

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Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля.
Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля
  • Reuters

Об этом, как пишет ТАСС, заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — говорится на слайде, который представил Вагнер.

В апреле Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку по факту допущенной Facebook утечки личных данных 533 млн пользователей, из которых 10 млн — россияне.

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