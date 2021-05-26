Facebook, Twitter и другие соцсети должны локализовать базы данных россиян до 1 июля

Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — говорится на слайде, который представил Вагнер.

В апреле Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку по факту допущенной Facebook утечки личных данных 533 млн пользователей, из которых 10 млн — россияне.