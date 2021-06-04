В Кремле назвали очень важной предстоящую встречу Путина и Байдена
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«Встреча эта очень и очень важная. Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно», — сказал Песков в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.
Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не строит иллюзий относительно итогов встречи президентов России и США, однако сам факт разговора двух лидеров важен. По его словам, Путин и Байден обменяются мнениями относительно угроз, которые каждая из сторон видит в региональном и глобальном контексте.