В Кремле назвали очень важной предстоящую встречу Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча эта очень и очень важная. Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно», — сказал Песков в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не строит иллюзий относительно итогов встречи президентов России и США, однако сам факт разговора двух лидеров важен. По его словам, Путин и Байден обменяются мнениями относительно угроз, которые каждая из сторон видит в региональном и глобальном контексте.