Глава Пентагона обсудил с министром обороны Израиля проблемы безопасности

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Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Бени Ганцем провели переговоры, в ходе которых обсудили решение проблем безопасности в Ближневосточном регионе и перемирие между Палестиной и Израилем. Об этом проинформировали в Пентагоне.
Глава Пентагона обсудил с министром обороны Израиля проблемы безопасности
  • Reuters

«Министр обороны Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем, чтобы укрепить сотрудничество в сфере обороны для решения ряда проблем региональной безопасности, включая угрозы, создаваемые беспилотными летательными аппаратами», — говорится в пресс-релизе.

Глава Пентагона подчеркнул, что американская администрация поддерживает достигнутое 21 мая соглашение о перемирии «для обеспечения безопасности как для израильтян, так и для палестинцев».

«Остин подтвердил неизменную приверженность Соединённых Штатов защите Израиля и обеспечению качественного военного превосходства», — отметили в пресс-службе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром обороны Израиля Бени Ганцем заявил о важности гуманитарной помощ сектору Газа.

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