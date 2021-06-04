Глава Пентагона обсудил с министром обороны Израиля проблемы безопасности

Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Бени Ганцем провели переговоры, в ходе которых обсудили решение проблем безопасности в Ближневосточном регионе и перемирие между Палестиной и Израилем. Об этом проинформировали в Пентагоне.

«Министр обороны Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем, чтобы укрепить сотрудничество в сфере обороны для решения ряда проблем региональной безопасности, включая угрозы, создаваемые беспилотными летательными аппаратами», — говорится в пресс-релизе.

Глава Пентагона подчеркнул, что американская администрация поддерживает достигнутое 21 мая соглашение о перемирии «для обеспечения безопасности как для израильтян, так и для палестинцев».

«Остин подтвердил неизменную приверженность Соединённых Штатов защите Израиля и обеспечению качественного военного превосходства», — отметили в пресс-службе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром обороны Израиля Бени Ганцем заявил о важности гуманитарной помощ сектору Газа.