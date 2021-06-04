Глава Пентагона обсудил с министром обороны Израиля проблемы безопасности
- Reuters
«Министр обороны Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем, чтобы укрепить сотрудничество в сфере обороны для решения ряда проблем региональной безопасности, включая угрозы, создаваемые беспилотными летательными аппаратами», — говорится в пресс-релизе.
Глава Пентагона подчеркнул, что американская администрация поддерживает достигнутое 21 мая соглашение о перемирии «для обеспечения безопасности как для израильтян, так и для палестинцев».
«Остин подтвердил неизменную приверженность Соединённых Штатов защите Израиля и обеспечению качественного военного превосходства», — отметили в пресс-службе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром обороны Израиля Бени Ганцем заявил о важности гуманитарной помощ сектору Газа.