Блинкен заявил министру обороны Израиля о важности гумпомощи сектору Газа
- Reuters
«Госсекретарь подчеркнул важность гуманитарной помощи Газе и помощи в восстановлении», — говорится в письменном заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.
Кроме того, Блинкен заявил о «поддержке права Израиля на самооборону».
Ранее глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас обсудил с представителями египетской делегации вопросы по восстановлению сектора Газа.
Также госсекретарь США пообещал Аббасу предоставление гуманитарной помощи для сектора Газа.
Администрация канадского премьер-министра Джастина Трюдо тоже сообщила, что страна выделит $20,7 млн на гуманитарную помощь палестинцам, пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта.