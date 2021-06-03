Блинкен заявил министру обороны Израиля о важности гумпомощи сектору Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром обороны Израиля Бени Ганцем заявил о важности гуманитарной помощи сектору Газа.

«Госсекретарь подчеркнул важность гуманитарной помощи Газе и помощи в восстановлении», — говорится в письменном заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Кроме того, Блинкен заявил о «поддержке права Израиля на самооборону».

Ранее глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас обсудил с представителями египетской делегации вопросы по восстановлению сектора Газа.

Также госсекретарь США пообещал Аббасу предоставление гуманитарной помощи для сектора Газа.

Администрация канадского премьер-министра Джастина Трюдо тоже сообщила, что страна выделит $20,7 млн на гуманитарную помощь палестинцам, пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта.