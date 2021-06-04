Помощники лидеров США и Франции провели переговоры

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник французского лидера Эмманюэль Бонн обсудили НАТО, Россию, Китай и Иран. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

«Они поговорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в ходе переговоров также обсуждалась «работа, направленная на укрепление и модернизацию НАТО, а также вызовы, связанные с вредоносной деятельностью в киберпространстве и терроризмом».

«В дополнение к этому они обсудили Россию, Китай, Иран и регион Сахеля», — добавила Хорн.

Ранее Салливан обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Россию и Украину.