Помощники лидеров США и Франции провели переговоры
- globallookpress.com
«Они поговорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО», — говорится в заявлении.
Как отмечается, в ходе переговоров также обсуждалась «работа, направленная на укрепление и модернизацию НАТО, а также вызовы, связанные с вредоносной деятельностью в киберпространстве и терроризмом».
«В дополнение к этому они обсудили Россию, Китай, Иран и регион Сахеля», — добавила Хорн.
Ранее Салливан обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Россию и Украину.