Помощники лидеров США и Франции провели переговоры

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник французского лидера Эмманюэль Бонн обсудили НАТО, Россию, Китай и Иран. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Помощники лидеров США и Франции провели переговоры
  • globallookpress.com

«Они поговорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в ходе переговоров также обсуждалась «работа, направленная на укрепление и модернизацию НАТО, а также вызовы, связанные с вредоносной деятельностью в киберпространстве и терроризмом».

«В дополнение к этому они обсудили Россию, Китай, Иран и регион Сахеля», — добавила Хорн.

Ранее Салливан обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Россию и Украину.

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