Помощники лидеров США и ФРГ обсудили Россию и Украину
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Отмечается, что стороны обсудили предстоящие встречи в рамках G7 и НАТО.
Также были обсуждены приоритеты внешней политики, среди которых Россия, Украина, Иран ,сахельский регион и Западные Балканы.
Эксперты обеих сторон затронули тему «Северного потока — 2».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только американский лидер Джо Байден сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».