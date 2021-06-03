Помощники лидеров США и ФРГ обсудили Россию и Украину

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Россию и Украину.
Помощники лидеров США и ФРГ обсудили Россию и Украину
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что стороны обсудили предстоящие встречи в рамках G7 и НАТО.

Также были обсуждены приоритеты внешней политики, среди которых Россия, Украина, Иран ,сахельский регион и Западные Балканы.

Эксперты обеих сторон затронули тему «Северного потока — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только американский лидер Джо Байден сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

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