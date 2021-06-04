МИД Латвии призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию

Министерство иностранных дел Латвии призывает жителей воздержаться от неважных поездок в Белоруссию. Об этом проинформировал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Янис Бекерис.

«Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Белоруссию. Кроме того, строгие правила миграции были ещё ужесточены. Они могут коснуться и наших подданных, и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии», — приводит ТАСС слова Бекериса.

Он уточнил, что нынешний порядок предусматривает, что из Белоруссии смогут выехать те люди, у кого есть разрешение на долгосрочное проживание в другой стране, но не чаще, чем раз в полгода.

«Поэтому МИД обновил предупреждение для путешественников, с нормами можно ознакомиться на нашей домашней странице», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции против Белоруссии.