Глава МИД Латвии призвал применить к Белоруссии секторальные санкции

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции против Белоруссии.

«Говоря о последних событиях в Белоруссии, министр иностранных дел подчеркнул, что действия Белоруссии были опасными, поэтому необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции, одновременно продолжая поддерживать белорусское гражданское общество», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МИД Латвии.

Министр также поблагодарил своих коллег за солидарность и поддержку в связи с высылкой посла Латвии и дипломатов из Минска.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что факт возбуждения в Белоруссии уголовного дела против него говорит об отчаянии белорусских властей.