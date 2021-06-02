Глава МИД Латвии призвал применить к Белоруссии секторальные санкции

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции против Белоруссии.
Глава МИД Латвии призвал применить к Белоруссии секторальные санкции
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Говоря о последних событиях в Белоруссии, министр иностранных дел подчеркнул, что действия Белоруссии были опасными, поэтому необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции, одновременно продолжая поддерживать белорусское гражданское общество», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МИД Латвии.

Министр также поблагодарил своих коллег за солидарность и поддержку в связи с высылкой посла Латвии и дипломатов из Минска.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что факт возбуждения в Белоруссии уголовного дела против него говорит об отчаянии белорусских властей.

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