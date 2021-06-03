ФРГ не комментирует желание Украины сесть за стол переговоров по «Северному потоку — 2»

В правительстве Германии не стали комментировать слова посла Украины Андрея Мельника о желании Киева сесть за стол переговоров по поводу «Северного потока — 2» вместе с Берлином и Вашингтоном.

«Мы не комментируем это сообщение СМИ», — цитирует германское правительство РИА Новости.

Ранее украинский посол в Германии заявил, что Украина хочет присутствовать за столом переговоров между США и Германией по проекту «Северный поток — 2».

По его словам, «Северный поток — 2» бьёт Украину в самое сердце, поэтому Киев призывает дать ему возможность «быть за одним столом переговоров между США и Германией».