Путин провёл телефонный разговор с Раулем Кастро
- РИА Новости
«Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, глава российского государства особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Там отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на «последовательное укрепление тесных и дружественных двусторонних связей».
Ранее Путин направил Раулю Кастро телеграмму с поздравлением с 90-летием.