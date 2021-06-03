Путин провёл телефонный разговор с Раулем Кастро

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Президент России Владимир Путин по телефону поздравил бывшего лидера Кубы Рауля Кастро с 90-летним юбилеем.
Путин провёл телефонный разговор с Раулем Кастро
  • РИА Новости

«Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, глава российского государства особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на «последовательное укрепление тесных и дружественных двусторонних связей».

Ранее Путин направил Раулю Кастро телеграмму с поздравлением с 90-летием.

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