Путин провёл телефонный разговор с Раулем Кастро

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил бывшего лидера Кубы Рауля Кастро с 90-летним юбилеем.

«Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, глава российского государства особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на «последовательное укрепление тесных и дружественных двусторонних связей».

Ранее Путин направил Раулю Кастро телеграмму с поздравлением с 90-летием.