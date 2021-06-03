Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием
- Reuters
«Уважаемый товарищ Рауль, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего 90-летнего юбилея. С вашим именем неразрывно связаны ключевые события новейшей истории Кубы. Посвятив всю свою жизнь защите интересов родной страны и борьбе за социальную справедливость, вы по праву стали примером патриотизма, мужества, стойкости и государственной мудрости», — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что Рауль Кастро внес большой личный вклад в становление и развитие российско-кубинских отношений.
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро покинул пост руководителя партии в апреле.