Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием

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Президент России Владимир Путин направил экс-главе Кубы Раулю Кастро телеграмму с поздравлением с 90-летием.
Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием
  • Reuters

«Уважаемый товарищ Рауль, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего 90-летнего юбилея. С вашим именем неразрывно связаны ключевые события новейшей истории Кубы. Посвятив всю свою жизнь защите интересов родной страны и борьбе за социальную справедливость, вы по праву стали примером патриотизма, мужества, стойкости и государственной мудрости», — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Рауль Кастро внес большой личный вклад в становление и развитие российско-кубинских отношений.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро покинул пост руководителя партии в апреле.

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