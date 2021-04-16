Рауль Кастро покидает пост руководителя Коммунистической партии Кубы

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Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро покидает пост руководителя партии.
Рауль Кастро покидает пост руководителя Коммунистической партии Кубы
  • РИА Новости

Такое заявление он сделал на VIII съезде партии в Гаване.

«Генерал заявил, что с удовлетворением передаёт руководство страной группе подготовленных лидеров, закалённых десятилетиями опыта, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации», — сообщает La Agencia Cubana de Noticias.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов провёл встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, в ходе которой они обсудили сотрудничество двух стран.

Также в январе сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

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