Лавров провёл переговоры с главой МИД Кубы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Кубы
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Отмечается, что стороны «сверили часы» по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнёрства, в том числе в торгово-экономической сфере. Выражена обоюдная настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям».

«Министр подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций. Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США», — говорится в сообщении.

В МИД сообщили, что Лавров «категорически осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран — спонсоров терроризма».

Ранее сообщалось, что США внесли Кубу в список стран — спонсоров терроризма.

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