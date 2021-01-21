Лавров провёл переговоры с главой МИД Кубы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «сверили часы» по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнёрства, в том числе в торгово-экономической сфере. Выражена обоюдная настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям».

«Министр подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций. Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США», — говорится в сообщении.

В МИД сообщили, что Лавров «категорически осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран — спонсоров терроризма».

Ранее сообщалось, что США внесли Кубу в список стран — спонсоров терроризма.