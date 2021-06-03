Глава МИД Греции оценил отношения с Россией

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас оценил отношения между Афинами и Москвой.

«Мы, правительство Мицотакиса, получили греко-российские отношения не на самом лучшем уровне. И я думаю, что в последнее время в этих отношениях произошло улучшение, хотя, конечно, мы не игнорируем наши разногласия, не игнорируем тот факт, что Греция является членом Европейского союза, который ввёл санкции против России», — цитирует РИА Новости Дендиаса.

Он заявил, что «Греция всегда исторически и в рамках Европейского союза подчёркивала, что к России должен применяться двойственный подход».

«У нас должны быть пути связи. С другой стороны, однако, мы должны полностью соблюдать решения как Европейского союза, так и военного альянса НАТО, к которому мы принадлежим, а также быть абсолютно ясными в вопросах демократии и защиты прав человека», — заявил министр.

По его словам, Россия «понимает, что Греция является членом НАТО, она понимает, что Греция является членом Европейского союза».

«Таким образом, цель состоит в том, чтобы иметь очень чёткое и твёрдое объяснение, в чём мы можем прийти к соглашению и по поводу чего у нас есть базовые и важные разногласия», — добавил Дендиас.

В марте премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Россия является важной частью европейской безопасности.