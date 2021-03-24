Премьер Греции назвал Россию частью архитектуры безопасности Европы
- Reuters
Об этом он сказал по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
Мицотакис отметил, что основы внешней политики Греции определяет её членство в ЕС и НАТО.
«Одновременно мы признаём в лице России значительную составляющую архитектуры европейской безопасности, которая, вне сомнения, должна основываться на отношениях сотрудничества (а не антагонизма) и уважении таких ценностей, как защита прав человека», — приводит его слова ТАСС.
Премьер Греции добавил, что такие угрозы, как экстремизм и терроризм, могут быть побеждены лишь с позиции сотрудничества и «ни в коем случае не противостояния».
Ранее Мишустин заявил, что отношения Греции и России основаны на особой исторической, культурной и духовной близости народов.