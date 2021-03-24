Премьер Греции назвал Россию частью архитектуры безопасности Европы

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Россия является важной частью европейской безопасности.

Об этом он сказал по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Мицотакис отметил, что основы внешней политики Греции определяет её членство в ЕС и НАТО.

«Одновременно мы признаём в лице России значительную составляющую архитектуры европейской безопасности, которая, вне сомнения, должна основываться на отношениях сотрудничества (а не антагонизма) и уважении таких ценностей, как защита прав человека», — приводит его слова ТАСС.

Премьер Греции добавил, что такие угрозы, как экстремизм и терроризм, могут быть побеждены лишь с позиции сотрудничества и «ни в коем случае не противостояния».

Ранее Мишустин заявил, что отношения Греции и России основаны на особой исторической, культурной и духовной близости народов.