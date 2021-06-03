В Британии от коронавируса полностью вакцинировали более 50% взрослых

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В Великобритании вакциной против коронавируса полностью привиты более 50% взрослого населения, сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок.
В Британии от коронавируса полностью вакцинировали более 50% взрослых
  • Reuters

«Я очень рад, что более 50% взрослого населения Великобритании получили обе дозы вакцины», — написал он в Twitter.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 75% взрослых жителей Великобритании.

Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило вакцину от коронавируса производства Janssen, бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson.

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