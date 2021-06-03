В Британии от коронавируса полностью вакцинировали более 50% взрослых
- Reuters
«Я очень рад, что более 50% взрослого населения Великобритании получили обе дозы вакцины», — написал он в Twitter.
Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 75% взрослых жителей Великобритании.
Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило вакцину от коронавируса производства Janssen, бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson.