В Британии от коронавируса полностью вакцинировали более 50% взрослых

В Великобритании вакциной против коронавируса полностью привиты более 50% взрослого населения, сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок.

«Я очень рад, что более 50% взрослого населения Великобритании получили обе дозы вакцины», — написал он в Twitter.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 75% взрослых жителей Великобритании.

Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило вакцину от коронавируса производства Janssen, бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson.